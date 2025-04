OM : L’annonce de Rabiot sur Instagram !

La rédaction

Auteur d’une belle saison, Adrien Rabiot a de nouveau brillé face à Montpellier avec un but en fin de match. Un succès qui permet à l’OM de reprendre la deuxième place du classement. Sur Instagram, le milieu français a affiché sa détermination pour la fin de saison, alors que l’OM joue gros sur les quatre derniers matchs.

Arrivé à l’OM libre de tout contrat, Adrien Rabiot est l’un des meilleurs joueurs du club cette saison. L’international français cumule 8 buts et 4 passes décisives (toutes compétitions confondues) et s’impose comme l’un des principaux artisans de l’OM dans la course à la Ligue des champions.

Rabiot est motivé

Après la victoire face à Montpellier, l’OM a profité du faux pas de l’AS Monaco (0-0 face à Strasbourg) pour récupérer la deuxième place du podium. Adrien Rabiot, buteur dans les dernières minutes du match, en a profité pour motiver les troupes sur son compte Instagram : «UN DE MOINS, PLUS QUE QUATRE !»

Une fin de saison compliquée pour l’OM

Ces quatre derniers matchs sonnent comme des finales pour l’OM, qui n’a plus le droit à l’erreur s’il veut assurer sa place sur le podium. Les hommes de Roberto De Zerbi doivent encore affronter Brest, Lille, Le Havre et Rennes. Un programme corsé, avec notamment un choc capital contre Lille, actuel quatrième de Ligue 1.