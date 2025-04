20M€ : Transfert de rêve au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En janvier 2024, le PSG boucle deux transfert inattendus avec les arrivées des Brésiliens Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et alors que le second a rapidement été prêté, le premier est toujours dans l'effectif où il vit un rêve éveillé comme il le raconte aux médias du club.

Recruté en janvier 2024 par le PSG pour environ 20M€ en provenance de Sao Paulo, Lucas Beraldo était l'une des recrues surprises du club parisien ces derniers mois. Interrogé sur son transfert, le défenseur brésilien reconnaît d'ailleurs qu'il a réalisé un rêve.

Beraldo en plein rêve au PSG

« Mon frère habitait à Paris et on est allé voir un match du PSG. C’était la première fois que j’allais au Parc des Princes. J’étais placé derrière le but, j’ai vu les joueurs entrer et j’ai rêvé de pouvoir y être un jour », se remémore-t-il au micro de PSG TV, avant de continuer son histoire.

«Ce n’était qu’un rêve et aujourd’hui, je peux le réaliser tous les jours»

« Ce n’était qu’un rêve et aujourd’hui, je peux le réaliser tous les jours. Je peux fouler la pelouse du Parc des Princes, je peux jouer avec mes idoles qui sont maintenant mes coéquipiers, c’est incroyable. Mais c’est le plan que Dieu avait prévu pour nous, donc je dois juste le remercier d’avoir cette chance, ce destin », ajoute Lucas Beraldo.