Luis Enrique : La scène improbable qui fait le buzz !

Au centre d’entraînement du PSG, Luis Enrique a témoigné de la présence d’un invité surprise : un jeune stagiaire de RMC Sport. De quoi permettre au coach du Paris Saint-Germain de lui laisser poser une question à la fin de sa conférence de presse et de le congratuler pour sa pertinence. Une scène plutôt rare.

Scène cocasse au Campus PSG en ce lundi de Pâques. Avant le début de la conférence de presse d’avant-match entre le FC Nantes et le PSG programmé pour mardi soir, Luis Enrique n’a pas dissimulé sa surprise d’apercevoir un jeune journaliste, stagiaire chez RMC, assis au premier rang pour ce point presse. « Tu es nouveau ! Tu es sûr que tu veux être journaliste ? Ok ». a-t-il lâché avec le sourire aux lèvres tout en s’asseyant.

Luis Enrique prend la question d’un jeune journaliste stagiaire avant de clôturer la conférence de presse

La conférence de presse s’est déroulée et Luis Enrique allait quitter la pièce avant de se rappeler de son interaction avec l’invité surprise. « Merci. Oh non, il manque quelqu’un. Allons-y, excusez-moi, il a demandé de poser une question ». Le jeune journaliste en herbe s’est exécuté, plein d’assurance en posant la question suivante à l’entraîneur du PSG. « On a vu Ousmane Dembélé très frustré après le match face à Aston Villa en disant qu’on s’était crus trop vite qualifiés. Est-ce que pour vous ce sera une force pour les prochains matchs en Ligue des champions ou vous voulez totalement oublié ce qui s’est passé ? ».

«Bravo, bien meilleur que tous les autres»

Une question qui a eu le mérite d’impressionner Luis Enrique. Le coach du PSG lui a adressé un pouce en l’air pour valider la pertinence de ce lancement. « Bravo, bien meilleur que tous les autres ». L’entraîneur espagnol lui a répondu avant de finir par un « Tu es content ? Merci ». Séquence peu banale au Campus PSG.