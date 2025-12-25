Antoine Dupont : La bagarre inattendue !

Axel Cornic

En Champions Cup, Antoine Dupont a fêté sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou, mais il n’a pas pu empêcher la défaite plus que surprenante du Stade Toulousain face aux Glasgow Warriors (28-21). Il n’a toutefois pas fallu attendre très longtemps, pour qu’il décide de prendre sa revanche...

On commence à s’y habituer à nouveau. Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a retrouvé la compétition avec son club du Stade Toulousain. Et le week-end dernier face au LOU (19-41), alors qu’il était remplaçant, le demi de mêlée a rappelée à tout le monde pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs de la planète rugby.

« Je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone » Entré un peu avant l’heure de jeu à la place de Paul Graou, il a livré une véritable masterclass, dans le jeu au pied comme dans le jeu à la main. En témoigne un coup de pied de 60m qui a débouché sur l’essai de son coéquipier Paul Costes, bien servi par le jeune Célian Pouzelgues. « Connaissant la technique d'Antoine, je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone. Le seul truc que je me dis c'est cours le plus vite possible pour essayer d'avoir le ballon » a confié l’ailier toulousain, après le match.