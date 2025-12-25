Antoine Dupont : La bagarre inattendue !

En Champions Cup, Antoine Dupont a fêté sa première titularisation depuis sa grave blessure au genou, mais il n’a pas pu empêcher la défaite plus que surprenante du Stade Toulousain face aux Glasgow Warriors (28-21). Il n’a toutefois pas fallu attendre très longtemps, pour qu’il décide de prendre sa revanche...
On commence à s’y habituer à nouveau. Après presque neuf mois d’absence, Antoine Dupont a retrouvé la compétition avec son club du Stade Toulousain. Et le week-end dernier face au LOU (19-41), alors qu’il était remplaçant, le demi de mêlée a rappelée à tout le monde pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs de la planète rugby.
« Je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone »
Entré un peu avant l’heure de jeu à la place de Paul Graou, il a livré une véritable masterclass, dans le jeu au pied comme dans le jeu à la main. En témoigne un coup de pied de 60m qui a débouché sur l’essai de son coéquipier Paul Costes, bien servi par le jeune Célian Pouzelgues. « Connaissant la technique d'Antoine, je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone. Le seul truc que je me dis c'est cours le plus vite possible pour essayer d'avoir le ballon » a confié l’ailier toulousain, après le match.
Dupont vs Saghinadze
Mais il a fallu attendre la toute fin, pour voir l’une des images marquantes de la prestation d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 85kg s’est en effet offert le luxe d’arracher un ballon des mains d’un certain Beka Saghinadze, troisième-ligne géorgien de 106kg qui évolue au LOU, offrant au Stade Toulousain l’essai du bonus offensif. A l’arrivée, les Haut-garonnais recollent en tête du Top 14 à égalité avec la Section Paloise, avant de recevoir La Rochelle pour le dernier match de l'année.