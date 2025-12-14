PSG : Transfert d’un joueur de «classe mondiale», c’est confirmé !

Alexis Brunet

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Dayot Upamecano devrait prochainement prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Un vrai coup dur pour le PSG qui faisait partie des prétendants du défenseur central et qui se voyait bien lui mettre la main dessus l’été prochain gratuitement. En conférence de presse, le directeur sportif bavarois a confirmé que plusieurs clubs avaient approché le Français en vue d’une signature.

C’est imminent pour Upamecano Présent en conférence de presse, le directeur sportif du Bayern Munich Christoph Freund a confirmé que les négociations étaient très avancées avec Dayot Upamecano et que l’officialisation pouvait tomber très prochainement, même s’il n’a pas encore donné de date. « Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Upamecano. Il y a beaucoup d’articles, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Une fois il a presque signé, puis il est parti dans l’article suivant. Les informations sont donc très fluctuantes, mais ce n’est pas du tout le cas. Les discussions sont très bonnes, elles ne sont pas compliquées. C’est simplement qu’Upa est un défenseur de classe mondiale, un défenseur qui évolue actuellement au plus haut niveau, depuis plusieurs mois, et qui est en grande forme. C’est une décision importante pour lui, une grande décision. C’est aussi un joueur très, très important pour nous. Nous l’avons déjà dit, c’est l’un des transferts les plus importants. C’est pourquoi les discussions sont intenses, mais toujours très, très constructives. Je ne peux pas dire pour l’instant combien de temps cela prendra avant qu’une décision finale soit prise, mais cela ne traînera plus indéfiniment. »