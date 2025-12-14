PSG : Transfert d’un joueur de «classe mondiale», c’est confirmé !

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Dayot Upamecano devrait prochainement prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Un vrai coup dur pour le PSG qui faisait partie des prétendants du défenseur central et qui se voyait bien lui mettre la main dessus l’été prochain gratuitement. En conférence de presse, le directeur sportif bavarois a confirmé que plusieurs clubs avaient approché le Français en vue d’une signature.
Sauf revirement de situation, Dayot Upamecano ne devrait pas changer de club cet été. Alors qu’il est en fin de contrat l’été prochain avec le Bayern Munich, le défenseur central va finalement prolonger avec l’équipe allemande, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG qui avait dans l’espoir de l’enrôler gratuitement.
C’est imminent pour Upamecano
Présent en conférence de presse, le directeur sportif du Bayern Munich Christoph Freund a confirmé que les négociations étaient très avancées avec Dayot Upamecano et que l’officialisation pouvait tomber très prochainement, même s’il n’a pas encore donné de date. « Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Upamecano. Il y a beaucoup d’articles, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Une fois il a presque signé, puis il est parti dans l’article suivant. Les informations sont donc très fluctuantes, mais ce n’est pas du tout le cas. Les discussions sont très bonnes, elles ne sont pas compliquées. C’est simplement qu’Upa est un défenseur de classe mondiale, un défenseur qui évolue actuellement au plus haut niveau, depuis plusieurs mois, et qui est en grande forme. C’est une décision importante pour lui, une grande décision. C’est aussi un joueur très, très important pour nous. Nous l’avons déjà dit, c’est l’un des transferts les plus importants. C’est pourquoi les discussions sont intenses, mais toujours très, très constructives. Je ne peux pas dire pour l’instant combien de temps cela prendra avant qu’une décision finale soit prise, mais cela ne traînera plus indéfiniment. »
Plusieurs clubs ont tenté leur chance
Outre le PSG, le Barça, mais également le Real Madrid étaient intéressés par Dayot Upamecano. Christoph Freund a confirmé que le défenseur central, qu’il considère comme un joueur de classe mondiale, avait attiré de nombreuses formations, qui ont alors tenté leur chance. « Il y a toujours différentes approches. Comme Upa l’a déjà dit, je crois, ce n’est pas seulement une question d’argent, mais c’est tout simplement une décision très, très importante pour lui. Il est actuellement à l’âge idéal du footballeur. Le fait qu’il joue à un niveau mondial attire naturellement l’attention d’autres clubs. Mais il se sent très, très à l’aise ici. Il se sent très à l’aise avec l’équipe, avec l’entraîneur, avec tout le club. C’est pourquoi les discussions avec lui et ses représentants se passent bien. De ce point de vue, oui, nous l’avons souvent dit, nous sommes optimistes. Peu importe que ce soit un jour plus tôt ou plus tard. Pour nous, l’important est que cela se fasse et nous verrons quand la décision sera prise. »