F1 : Max Verstappen, l’invitation surprise de McLaren !

Auréolé de quatre couronnes de champion du monde avec Red Bull, Max Verstappen estime ne plus être en mesure de dominer les débats dans la monoplace autrichienne. Chose qu’il pourrait à son sens aisément faire s’il courrait pour McLaren. Ayant appris la nouvelle, Lando Norris l’a provoqué en l’invitant faire un essai de conduite… pour admirer sa déception.

Après trois saisons de suprématie avec Red Bull et une où il s’est battu avec la Mercedes de Lewis Hamilton jusqu’au dernier Grand Prix du calendrier en 2021, Max Verstappen est à nouveau dans les cordes. En raison de la puissance des McLaren, le quadruple champion du monde n’a pu remporter que le Grand Prix du Japon en témoignant des succès de l’écurie britannique en Chine avec Oscar Piastri et en Australie avec Lando Norris.

Verstappen : «« Que feriez-vous dans une autre voiture ? ». Je vous ai donné une réponse honnête»

De quoi le pousser, à deux reprises, à affirmer que personne ne le reverrait s’il conduisait l’une des deux monoplaces de chez McLaren. « Si je serais plus performant que Piastri et Norris dans une McLaren ? Je ne plaisantais pas, vous pensiez que c’était une blague ? Ce n’est pas une blague. On sait à quel point la marge de manœuvre est réduite avec cette voiture (ndlr la Red Bull). Après on vous pose la question : « Que feriez-vous dans une autre voiture ? ». Je vous ai donné une réponse honnête. J’ai aussi dit dans la même interview que ça n’arriverait pas de toute façon donc il n’y a aucun intérêt à spéculer à ce sujet ».

Norris : «Je serais ravi et excité de voir la déception sur son visage en sortant»

A Bahreïn en zone de presse, Lando Norris a pris le soin de répondre à son ami. Avec le plus grand des respects, le pilote anglais l’attend dans une McLaren pour le voir en quelque sorte échouer. « Je m’en fiche. Il peut dire ce qu’il veut. (Sourire et rire). Je m’en fiche honnêtement. Chacun peut dire ce qu’il veut et croire ce qu’il veut. Je pense qu’Oscar (ndlr Piastri) et moi-même sommes de bons pilotes. Je pense qu’il (ndlr Verstappen) est peut-être meilleur sur certains points, mais pas meilleur partout. J’ai beaucoup de respect pour Max, mais je sais aussi que tout n’est pas vrai. J’adorerais… il peut venir et essayer la voiture quand il veut. Je serais ravi et excité de voir la déception sur son visage en sortant ».