Florent Manaudou - Elsa Bois : Le souvenir marquant sous la «douche» !

Amadou Diawara

Florent Manaudou et Elsa Bois ont réussi à se qualifier pour la finale de Danse avec les Stars. Pour le prime de ce vendredi soir, le couple - dans l'émission et dans la vie - prépare trois chorégraphies, dont un remake de leur salsa sur Dirty Dancing, où ils ont fini sous une douche.

Candidat de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou a composté son billet pour la finale de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - le nageur de 34 ans doit se frotter aux duos Lénie - Jordan Mouillerac et Adil Rami - Ana Riera lors du dernier prime, diffusé ce vendredi soir. Dans une vidéo publiée par TF1 ce lundi soir, Elsa Bois a annoncé à Florent Manaudou qu'ils allaient préparer trois danses au total, dont un remake de leur salsa sur Dirty Dancing, où ils avaient fini sous une douche en plein direct.

«C'est ta prestation la plus marquante»

« On a une troisième danse ? », a demandé Florent Manaudou. « Oui. Pour ta danse de la saison, on va refaire notre première prestation, qui était sur Dirty Dancing. C'est fou, parce que Dirty Dancing c'est iconique, il y a le portée, il y avait la douche à la fin, donc c'était quand même une danse où il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est ta prestation la plus marquante je pense. Pas celle où t'as été le meilleur techniquement, attention, mais je trouve que c'est celle où ça a vraiment été une surprise pour tout le monde. Ça va être une finale de fou », a répondu Elsa Bois, avant de s'enflammer pour cette finale de Danse avec les Stars.

«C'est fou»

« Quoi qu'il arrive pour nous trois (ndlr : Elsa Bois, Jordan Mouillerac et Ana Riera), celui qui gagne, ce sera sa première victoire. C'est incroyable. On a tous les trois la rage, et on va faire un show incroyable. Et on a la chance de vous avoir vous en face (ndlr : Florent Manaudou, Lénie et Adil Rami), qui êtes des artistes très différents et avec une envie d'être là et de vous donner à fond. On peut vous donner n'importe quoi et vous allez relever le défi à fond », s'est réjoui Elsa Bois.