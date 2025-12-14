Clash au PSG : Le divorce qui ne passe pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps proche de Leonardo qui l'avait fait signer au Milan AC puis au PSG quelques années plus tard, Thiago Silva a néanmoins été très déçu par le directeur sportif brésilien sur la fin de son aventure parisienne. Il estime que Leonardo lui a manqué de respect au moment du Final 8, ce qui a donc précipité son divorce en fin de contrat avec le PSG.

La séparation ne s'est pas forcément bien passée entre Thiago Silva et le PSG en 2020 ! Le défenseur brésilien, qui était pourtant très proche de Leonardo depuis de nombreuses années, n'a pas digéré la manière dont s'est déroulée la fin de son histoire avec l'ancien directeur sportif du PSG, et il le fait savoir dans les colonnes de France Football.

« Faire ce qu'il a fait... » Thiago Silva profite de cette interview pour régler ses comptes avec Leonardo, qui a pourtant été l'un des grands acteurs à différentes étapes de sa carrière : « Ça reste une déception pour moi. Quand il me convainc de signer au Milan, j'avais un pré-contrat avec une autre équipe pour laquelle j'aurais pu jouer tout de suite, sans attendre six mois comme ce fut le cas au Milan. On avait une relation de confiance. Alors, faire ce qu'il a fait derrière.. », lâche l'ancien capitaine du PSG.