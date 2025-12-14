Mercato : L’OM a perdu un «grand joueur» !

Alexis Brunet

Lors du dernier mercato estival, l’OM s’est montré très actif. Le club phocéen a enregistré de nombreuses arrivées mais également plusieurs départs, dont celui d’Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie à cause d’une bagarre, le milieu de terrain a rebondi du côté de l’AC Milan et l’adjoint de Massimiliano Allegri ne tarit pas d’éloges à son sujet.

L’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM n’aura finalement duré qu’une saison. Alors que le championnat venait de reprendre et que le milieu de terrain devait rester à Marseille, une bagarre a éclaté avec son ancien coéquipier Jonathan Rowe. Cet évènement a été fatal pour le Français car suite à ça il a été placé sur la liste des transferts par Pablo Longoria et il a finalement rejoint l’AC Milan.

Rabiot met tout le monde d’accord à Milan Pour son grand retour en Italie, Adrien Rabiot a signé un contrat de trois ans avec l’AC Milan. Très apprécié par Massimiliano Allegri avec qui il avait travaillé à la Juventus de Turin, il est encore une fois un des hommes de base du coach italien. L’international français a disputé toutes les minutes possibles depuis son arrivée (il a manqué cinq matchs à cause d’une blessure au mollet) et il a même inscrit son premier but de la saison face au Torino le 8 décembre.