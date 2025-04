Antoine Dupont : Iris Mittenaere, sa nouvelle aventure est terminée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au genou, Antoine Dupont a également été éloigné de sa nouvelle copine Iris Mittenaere. L'ancienne Miss France a passé plusieurs jours à l'étranger avec sa sœur. Mais ce dimanche, sa folle aventure a pris fin. Retour en France pour la jeune femme, qui devrait partager de jolis moments avec sa famille.

Comme l’a annoncé Paris-Match, Antoine Dupont n’est plus seul. Considéré comme le meilleur joueur du monde, le Toulousain, opéré dernièrement du genou, serait en couple avec Iris Mittenaere, ancienne Miss France et Miss Univers. Cette dernière a d’ailleurs pris ses distances, quelques temps, avec Dupont pour faire le tour du monde. Dans un premier temps, Mittenaere s’est rendue en Thaïlande avec sa sœur, avant de quitter le pays précipitamment en raison tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter

Un voyage qui aurait pu tourner au drame

« Ça n'avait pas trop mal commencé. J'ai pris l'avion, j'ai eu la chance de pouvoir emmener ma sœur pour ce job de folie. On a atterri en Thaïlande pour un shooting et tout un programme avec une marque dont je suis l'ambassadrice (...) Vous l'aviez sans doute vu venir... Tout a été annulé et nous avons dû repartir directement » avait-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Mittenaere et sa soeur ont alors pris la direction de Dubaï pour régler « quelques affaires ».

Mittenaere est de retour en France

Après quelques rendez-vous professionnels, et un peu de plage, Iris Mittenaere a pris l’avion ce dimanche. Retour en France pour l’ancienne Miss France, qui va désormais passer un peu de temps avec sa mère. « I am back ahaha. J’ai pris quelques jours et là je file à Menton pour l’anniversaire de ma mère. On va être tous ensemble, ça va être sympa » a-t-elle annoncé sur Instagram. Reste à savoir si Antoine Dupont sera de la partie.