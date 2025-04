«C’est toi le prochain entraîneur», la grande promesse du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par la France, la Turquie ou encore la Bosnie-Herzégovine au cours de sa carrière d'entraîneur, Safet Susic n'a jamais eu l'honneur de diriger le PSG. Pourtant, l'ancien international yougoslave avait reçu des garanties de la part d'un membre de la direction, Charles Talar. Mais cette opération n'a jamais vu le jour pour son plus grand regret.

Comme beaucoup avant lui, Safet Susic a épousé une carrière d’entraîneur après sa riche carrière. Passé par Cannes et la Turquie, la légende yougoslave avait également été contacté par le PSG, son ancienne équipe. Lors d’un entretien accordé à PSG Originals, il affirme avoir reçu un appel de Charles Talar, ancien dirigeant du PSG, en 1998.

Le coup de fil du PSG

« A un moment j’étais en Turquie. Charles Talar m’appelle, il est avec un ami. A l’époque, ils avaient pris Giresse. On a parlé un peu et me dit « le prochain, ça va être toi » » a confié Susic, qui n'a plus entraîné depuis 2018.

Le PSG n'a pas respecté sa promesse

Mais le PSG n’a jamais tenu sa promesse. « Quand ils ont remplacé Giresse, ils ont pris Arthur Jorge. Ils ne m’ont pas contacté, ça ne s’est jamais fait » a déclaré la légende du club parisien face à la journaliste Anne-Laure Bonnet.