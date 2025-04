PSG : Une légende annonce son retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour fêter ses 70 ans, Safet Susic a accordé un long entretien aux médias du PSG. Au programme, le quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa, mais aussi son attachement viscéral au Parc des Princes. Une enceinte où il s'y rend régulièrement pour suivre l'aventure de Luis Enrique et de ses hommes.

En ce dimanche 13 avril, deux légendes du PSG fêtent leur anniversaire. Apparu à 435 reprises sous le maillot parisien, Jean-Marc Pilorget fête ses 67 ans, tandis que Safet Susic souffre sa 70ème bougie. A cette occasion, l’ancien international yougoslave s’est longuement confié sur son attachement au PSG et sur l’incroyable saison réalisée par Luis Enrique.

Susic est fan de ce PSG version Luis Enrique

Présent dans les tribunes du Parc des Princes mercredi soir pour assister au quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, Susic a été impressionné par la qualité technique de cette équipe : « C’était un beau et grand match. Techniquement, c’était vraiment fort. Quel plaisir de voir le PSG jouer de cette manière. Le troisième but est très important. Même si le PSG est la meilleure équipe des deux équipes, Aston Villa c’est quand même très fort. Ce troisième but donne encore plus d’espoir. Paris est capable de marquer à l’extérieur ». Selon lui, le mérite revient à Luis Enrique, qui est parvenu à donner une identité à ce PSG. « Luis Enrique a bâti son équipe avec patience pour le faire progresser, il sait où il veut aller. Il arrive toujours à s’adapter et à trouver la bonne solution. C’est un entraîneur très exigeant » a-t-il déclaré.

« Pourvu que je puisse continuer à aller au Parc »

Malgré ses 70 ans, Susic espère se rendre encore plusieurs fois à Paris pour observer son équipe de cœur. « Le temps passe si vite, mais je reste en bonne santé, et tout va bien pour le moment. Pourvu que ça dure. Et que je puisse continuer à aller au Parc pour prendre du plaisir à voir jouer le PSG (…) Au Parc des Princes, il y a toujours une belle ambiance. Les supporters sont toujours présents, au rendez-vous » a-t-il lâché.