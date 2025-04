PSG : Le mariage qui fait vibrer Luis Enrique !

Pierrick Levallet

S’il était plutôt critiqué lors de sa première saison au PSG, Luis Enrique a fait taire ses détracteurs lors de son deuxième exercice dans la capitale. Le coach espagnol a mis tout le monde d’accord chez les Rouge-et-Bleu. Il serait d’ailleurs ravi d’avoir vu les supporters parisiens retourner leur veste à ce sujet.

À son arrivée au PSG en 2023, Luis Enrique a fait preuve d’une autorité claire. Le coach espagnol est resté très fidèle à ses idées, malgré les critiques lors de sa première saison. Même au début de l’exercice 2024-2025, le poste de l’entraîneur de 54 ans était remis en question par les supporters lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous en Ligue des champions.

Luis Enrique a mis tout le monde d'accord au PSG !

Mais les dirigeants parisiens ont maintenu leur confiance en Luis Enrique, et le résultat a été positif. Tout va pour le mieux pour le technicien espagnol au PSG désormais comme le rapporte SPORT. Considéré comme « le meilleur du monde », l’entraîneur parisien a mis tout le monde d’accord dans la capitale. Les dirigeants comme les supporters ont été séduits par la méthode Luis Enrique. Et ce dernier en serait particulièrement ravi.

Le PSG, grand favori pour la Ligue des champions ?

À voir maintenant jusqu’où Luis Enrique arrivera à porter son PSG. Ce mardi soir, le club de la capitale se déplace sur la pelouse d’Aston Villa. L’objectif est clair : conserver l’avantage acquis au Parc des Princes (3-1) et même alourdir le score si possible pour accéder au tour suivant. Le PSG est l’un des grands favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison. Et Luis Enrique y est grandement pour quelque chose.