PSG - 55M€ : Indigne, Mbappé se fait dézinguer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé n’est pas totalement finie. En effet, aujourd’hui, le joueur du Real Madrid réclame 55M€ à son ancien employeur pour des salaires et primes impayés. Comptant bien récupérer cet argent, Mbappé, via ses avocats, a lancé son offensive. De quoi faire réagir et certains n’ont pas manqué de dénoncer les actions de l’international français.

Le litige dure maintenant depuis des mois entre le PSG et Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid, le Français réclame 55M€ à son ancien employeur pour des salaires et primes impayés. Une somme XXL qui ne manque pas d’indigner certains. C’est notamment le cas de l'entrepreneur Emmanuel de Villiers, qui, sur RMC, s’en est pris à Mbappé.

« Il faut un minimum de respect pour son employeur »

« Je n’oblige personne à penser en fonction de ce que je vais dire, mais je trouve qu’il y a des limites à la décence dans la vie. Il a été payé de manière royale par les fonds du Qatar au PSG. Il a été traité avec beaucoup d’égard, jusqu’à l’émir qui le considérait un peu comme un proche. Il a donc énormément touché d’argent, des salaires qui n’avaient jamais été pratiqués pendant très longtemps. Il faut un minimum de respect pour son employeur. Il ne faut pas tirer sur la pâture. C’est une question de dignité », a-t-il balancé dans un premier temps.

« La dignité de ne pas l’attaquer, de ne pas le trainer dans la bout »

Emmanuel de Villiers a ensuite continué sur ce conflit entre le PSG et Kylian Mbappé : « Il doit déjà avoir déjà des économies considérables, tant mieux pour lui. Je sais qu’il fait des dons, il est généreux. Mais là, c’est indécent, ce sont des montants colossaux. Quand on a bénéficié de telles largesses d’un employeur, qui s’est comporté de manière royale, on a la dignité de ne pas l’attaquer, de ne pas le trainer dans la bout. C’est vraiment un manque de correction ».