PSG - Mbappé : La discussion à 55M€ qui le fait halluciner

Depuis des mois, Kylian Mbappé est en plein conflit avec son ancien club, le PSG. L'attaquant du Real Madrid réclame 55M€ au club de la capitale, une somme qui vient d'être saisie en attendant le jugement final. Les deux parties ne s'entendent pas, le PSG avançant l'argument qu'un accord oral aurait été trouvé avec Mbappé pour qu'il renonce à cette somme. Une histoire difficilement compréhensible pour Jean-Michel Larqué.

Parti en conflit du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé n'a pas encore réglé toutes ses histoires avec le club où il a joué pendant 7 saisons. Le joueur français réclame toujours 55M€ de salaires et de primes impayés au cours des derniers mois de son aventure parisienne et pour le moment il est plutôt bien parti pour obtenir gain de cause.

Pas d'accord écrit entre le PSG et Mbappé

Opposés dans cette histoire, le PSG et Kylian Mbappé avancent des arguments différents. Le club met en avant la présence d'un accord passé oralement et refuse pour le moment de céder. Mais cette situation est étonnante. « J'ai du mal à imaginer qu'une discussion sans témoins et portant sur la bagatelle de 55 millions d'euros n'ait pas fait l'objet d'un petit papier signé des deux parties. (…) Si demain, le PSG vient avec ce papier, je suis prêt à faire mon mea culpa. Même un pari, le 25 décembre je me baigne avec les ours blancs à Biarritz dans l’océan » commente Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC.

« Je ne vois pas comment le PSG va s’échapper »

Dans cette histoire, c'est bien Kylian Mbappé qui pourrait finir par recevoir la somme désirée car cette semaine, ses avocats ont annoncé la saisie à titre conservatoire des 55M€ sur les comptes du PSG. « Le papier, il n’arrivera jamais. Il y en a quand même qui sont gagnants là dedans, plus le différend dure, plus les cabinets d’avocats se frottent les mains, mais je ne vois pas comment le PSG va s’échapper » poursuit Jean-Michel Larqué.