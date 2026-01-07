Benzema en équipe de France : Domenech balance les coulisses !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant porté le maillot de l’équipe de France 97 fois, Karim Benzema avait fait ses grands débuts en sélection en 2007. A l’époque, c’est Raymond Domenech qui n’avait pas hésité à lancer dans le grand bain le buteur alors à l’OL. Une grande première sur laquelle est revenu l’ancien sélectionneur des Bleus, qui avait reçu de précieux conseils avant d’appeler Benzema.

Reverra-t-on Karim Benzema sous le maillot de l'équipe de France ? Récemment, l’attaquant d’Al-Ittihad avait ouvert la porte à un retour chez les Bleus, lui qui avait connu sa première sélection en 2007, face à l’Autriche. Raymond Domenech n’avait pas hésité à faire appel à l’attaquant de l’OL encore très jeune.

« J’ai vu ce qu’il était capable de faire, le potentiel qu’il y avait en lui » Dans un documentaire de l’OL consacré à l’ascension de Karim Benzema, Raymond Domenech est revenu sur la première fois où il avait appelé le Ballon d’Or en équipe de France. Alors que cela remonte à 2007, l’ancien sélectionneur des Bleus a raconté : « Dans un premier temps, je l'ai vu jouer, j’ai vu ce qu’il était capable de faire, le potentiel qu’il y avait en lui. Avant de donner la liste, on fait comme toujours, on regarde où en sont les joueurs et j'avais avec moi Robert Duverne, qui était le préparateur athlétique de l’OL, qui le connaissait tout jeune. Il m’a dit : « Les yeux fermés, tu peux y aller » ».