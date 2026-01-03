Didier Deschamps et sa femme : La révélation à plusieurs millions d’euros !

Passé par l’OM ou encore l’AS Monaco durant sa carrière de joueur et d’entraîneur, Didier Deschamps s’est pris d’affection pour le sud-est de la France. Ce n’est donc pas un hasard si le couple Deschamps a choisi d’y poser ses valises, dans une somptueuse villa estimée à plusieurs millions d’euros.
Didier Deschamps entame sa dernière année à la tête de l’équipe de France. Comme il l’avait annoncé sur le plateau du journal de TF1 en janvier dernier, le sélectionneur des Bleus va laisser la place au terme de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
La somptueuse villa des Deschamps
Loin de Clairefontaine, Didier Deschamps profitera un peu plus de sa somptueuse maison située entre Nice et Monaco, plus précisément au Cap-d’Ail. Originaire du sud-ouest de la France, l’ancien de l’OM s’est installé en famille dans les Alpes-Maritimes, où il possède une très belle villa estimée à 3 millions d’euros par le magazine Capital en 2018.
Une autre maison en Bretagne
En plus d’une magnifique vue sur la mer et d’un grand jardin, la famille Deschamps peut profiter d’une piscine mais également d’un court de tennis. C’est ici que Didier Deschamps et sa femme Claude passent la majeure partie de l’année, eux qui possèdent une maison secondaire à Concarneau, dans le Finistère, dont est originaire la femme du sélectionneur.