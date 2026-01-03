OM : Deschamps à la place de De Zerbi, c’est décidé !

Si la fin de son aventure à l’OM n’a pas été simple, Didier Deschamps a tout de même laissé un excellent souvenir aux supporters phocéens. Dernier technicien à avoir ajouté un titre au palmarès du club, le sélectionneur des Bleus a été désigné meilleur entraîneur marseillais du XXIe siècle.
Cet hiver, La Provence a permis à ses lecteurs d’élire l’équipe-type du XXIe siècle de l’Olympique de Marseille. Steve Mandanda a été choisi dans les cages, avec une défense composée de Gabriel Heinze, Daniel Van Buyten, William Saliba, Cesar Azpilicueta. Luiz Gustavo, Lucho González et Dimitri Payet figurent dans l’entrejeu, tandis que Franck Ribéry, Mason Greenwood et Didier Drogba ont obtenu le plus de votes en attaque. Une équipe-type dirigée par Didier Deschamps.
Deschamps devant Gerets, Bielsa et De Zerbi
En récoltant 38,4% des votes, le sélectionneur des Bleus a été élu meilleur entraîneur de l’OM au XXIe siècle, devançant de peu Eric Gerets (33%). Marcelo Bielsa complète le podium (13,6%) tandis que Roberto De Zerbi, actuellement à la tête de la formation phocéenne, est quatrième (11,5%).
Un passage triomphant à l’OM
La victoire de Didier Deschamps dans ce sondage n’est pas étonnante puisqu’il reste à ce jour le dernier entraîneur à avoir ramené un trophée à l’OM, avec la Coupe de la Ligue 2012. Présent à Marseille entre 2009 et 2012, l’ancien capitaine des Bleus est également l’homme qui a permis à l’OM de retrouver les sommets en Ligue 1 (2010), un sacre attendu depuis 1992 (le titre de 1993 n’a pas été attribué à la suite de l'affaire de corruption OM-VA, ndlr).