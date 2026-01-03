OM : Deschamps à la place de De Zerbi, c’est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si la fin de son aventure à l’OM n’a pas été simple, Didier Deschamps a tout de même laissé un excellent souvenir aux supporters phocéens. Dernier technicien à avoir ajouté un titre au palmarès du club, le sélectionneur des Bleus a été désigné meilleur entraîneur marseillais du XXIe siècle.

Cet hiver, La Provence a permis à ses lecteurs d’élire l’équipe-type du XXIe siècle de l’Olympique de Marseille. Steve Mandanda a été choisi dans les cages, avec une défense composée de Gabriel Heinze, Daniel Van Buyten, William Saliba, Cesar Azpilicueta. Luiz Gustavo, Lucho González et Dimitri Payet figurent dans l’entrejeu, tandis que Franck Ribéry, Mason Greenwood et Didier Drogba ont obtenu le plus de votes en attaque. Une équipe-type dirigée par Didier Deschamps.

Deschamps devant Gerets, Bielsa et De Zerbi En récoltant 38,4% des votes, le sélectionneur des Bleus a été élu meilleur entraîneur de l’OM au XXIe siècle, devançant de peu Eric Gerets (33%). Marcelo Bielsa complète le podium (13,6%) tandis que Roberto De Zerbi, actuellement à la tête de la formation phocéenne, est quatrième (11,5%).