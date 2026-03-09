Kylian Mbappé : Le scénario qui l’inquiète avant la Coupe du monde

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, une vive inquiétude entoure Kylian Mbappé. L’attaquant de 27 ans est touché au genou et personne ne sait vraiment s’il sera en pleine possession de ses moyens pour la Coupe du monde avec l’équipe de France. Le joueur vedette du Real Madrid redouterait d’ailleurs un scénario qui plomberait son Mondial aux Etats-Unis.

La blessure de Kylian Mbappé ne cesse d’inquiéter en ce moment. Touché au genou depuis décembre dernier, le capitaine de l’équipe de France ne peut plus ignorer les douleurs. L’attaquant de 27 ans doit donc prendre du repos forcé loin des terrains, ce qui ne fait pas les affaires du Real Madrid avec les deux chocs contre Manchester City en Ligue des champions. A quelques mois de la Coupe du monde, la situation de l’ancien du PSG interpelle également les Bleus.

Kylian Mbappé redoute un scénario avec sa blessure avant la Coupe du monde Kylian Mbappé, lui aussi, commencerait à s’inquiéter. Comme le rapporte AS, le natif de Bondy suivrait pour le moment un traitement qui lui éviterait une intervention chirurgicale. Mais personne ne pourrait vraiment garantir qu’il sera en pleine forme pour la Coupe du monde. Lors du dernier Euro, le champion du monde 2018 avait souffert d’une fracture du nez qui l’avait empêché de jouer à son meilleur niveau. Ce précédent susciterait une certaine inquiétude chez Kylian Mbappé, qui ne voudrait pas revivre le même scénario avec ses douleurs chroniques au genou.