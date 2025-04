Neymar, l'appel surprise du PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un passage de six saisons au PSG qu'il considère comme étant la période où il était le plus en forme de sa carrière. Voici le bilan de Neymar au Paris Saint-Germain où il a fait rêver Désiré Doué. Le virevoltant ailier de 19 ans idôlatre le Brésilien qu'il avoue avoir déjà contacté.

Cela fera deux ans que Neymar aura plié bagage lorsque l'été viendra cette année. De par son style de jeu, ses provocations et certaines actions et buts de grande classe, le Brésilien aura laissé un souvenir chez chaque supporter du PSG. Qu'il soit positif, négatif ou mitigé. Chez Désiré Doué, le Brésilien de 33 ans reste une idole intouchable qui l'a inspiré tout le long de sa formation et encore aujourd'hui.

«J’espère suivre ses traces dans ma carrière»

L'ailier de 19 ans est en pleine bourre au PSG, club qu'il a rejoint une saison après le départ de son idole. Le joueur formé au Stade Rennais est qualifié de successeur de Neymar par beaucoup d'observateurs. De quoi flatter le principal intéressé qui a déclaré une fois de plus sa flamme à Neymar à TNT Sports. « J’ai une idole c’est Neymar. Tout le monde le sait et lui aussi le sait. C’est quelqu’un qui a fait énormément de choses dans le monde du football, qui m’inspire encore aujourd’hui, et j’espère suivre ses traces dans ma carrière ».

«J’ai déjà pu échanger avec lui»

Buteur pour la 5ème fois en 4 matchs consécutifs mercredi soir au Parc des princes en 1/4 de finale aller de Ligue des champions contre Aston Villa (3-1), Désiré Doué a affirmé avoir déjà contacté son idole Neymar. « J’ai déjà pu échanger avec lui oui, je suis très content ».