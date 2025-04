Laure Boulleau : Le PSG lui offre un nouveau contrat !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant sa carrière de joueuse professionnelle, Laure Boulleau n’aura connu que le PSG. Au sein du club de la capitale, de 2005 à 2018, l’ancienne arrière gauche aura joué 232 matchs. Celle qui a été internationale français a donc fini par prendre sa retraite à Paris, mais c’est également le PSG qui lui a permis de se reconvertir.

Révélée en tant que joueuse de football, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, Laure Boulleau officie désormais en tant que consultante sur Canal+. Elle n'aura d’ailleurs pas mis très longtemps avant de se reconvertir suite à sa retraite sportive. Et ça a notamment été possible grâce au PSG, club où Laure Boulleau a terminé sa carrière.

« J’ai senti qu’il fallait que j’arrête »

Invitée de OnTime sur Youtube, Laure Boulleau a évoqué l’arrête de sa carrière de joueuse et sa reconversion. L’ancienne du PSG a tout d’abord expliqué : « J'ai senti qu’il fallait que j’arrête dans pas longtemps. Dans ma dernière saison que j’ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête ».

« J’ai eu une proposition de reconversion au sein du club »

« Du coup, à partir de janvier, j’ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite. En juin, il a fallu que je m’active, j’étais sur le marché du travail mais sur un autre travail et j’ai commencé avec le PSG parce que j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club et à Canal+, j’ai commencé mi-août pour la reprise de la Ligue 1 et le CFC », a poursuivi Laure Boulleau, qui a donc pu rebondir grâce au PSG et Canal+.