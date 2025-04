NBA : Wembanyama, la polémique inattendue !

Pierrick Levallet

En feu avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama semblait bien parti pour rafler le titre de défenseur de l’année. Mais la saison du Français ayant subitement été stoppée par une thrombose veineuse, la course à ce titre a été relancée. Et elle ferait étonnamment polémique dans le monde de la NBA.

Nommé Rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama semblait bien parti pour rafler une autre distinction personnelle lors de sa deuxième année en NBA. Phénoménal avec les San Antonio Spurs, le Français faisait office de favori pour le titre de meilleur défenseur de l’année (DPOY). Mais finalement, une thrombose veineuse a mis fin à sa saison plus tôt que prévu. Depuis, la course au DPOY a totalement été relancée.

Wembanyama blessé, la course au DPOY est relancée

En effet, Draymond Green cherche à plaider sa cause. L’ailier fort des Golden State Warriors a d’ailleurs été récemment invité sur ESPN pour expliquer pourquoi il méritait de remporter ce titre pour la deuxième fois de sa carrière après celui qu’il a raflé en 2017. Mais les autres prétendants n’ont pas eu droit à cette invitation. Le site Bovada indique toutefois que Draymond Green n’est pas le favori pour le DPOY cette saison. Les pronostiqueurs annoncent Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) comme celui qui a le plus de chance d’être élu. Enfin, Dyson Daniels (Atlanta Hawks) serait également un prétendant. Mais malgré ses bonnes prestations en défense, l’arrière de 22 ans serait très loin des deux autres.

Nouvelle polémique en NBA ?

Cette course au DPOY fait en tout cas polémique. Personne ne fait vraiment l’unanimité comme Victor Wembanyama aurait pu le faire. Même Draymond Green avouait il y a quelques mois que le joueur des San Antonio Spurs méritait amplement cette distinction, qui lui a déjà échappé l’an passé au profit de Rudy Gobert, au vu de la peur qu’il inspire chez ses adversaires dans la raquette. Le lauréat 2025 risque en tout cas de faire jaser.