NBA : «Spécial», du très lourd est annoncé pour Wembanyama !

Victor Wembanyama semble avoir déjà mis tout le monde d’accord en NBA alors qu’il vient seulement d’entamer sa deuxième saison dans la ligue. Élément clé des San Antonio Spurs, le joueur de 20 ans est déjà l’un des meilleurs à son poste. Et Draymond Green pense que le Français sera encore plus impressionnant à l’avenir.

Il aura fallu une seule saison complète pour permettre à Victor Wembanyama de convaincre son monde en NBA. Alors qu’il vient d’entamer sa deuxième année dans la ligue américaine, le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Le joueur de 20 ans est un élément clé chez les San Antonio Spurs. Et Draymond Green pense que Victor Wembanyama deviendra encore plus impressionnant d’ici quelques années, voire quelques mois.

«Ce sera un vrai problème»

« Je salue Victor Wembanyama. Ce mec va être tellement fort et il l'est déjà. Ce sera un vrai problème. [...] Ce gamin sera un joueur spécial. Shaq, même si vous savez que je l'adore et que c'est mon joueur préféré, l'a comparé à Bol Bol (rires). Shaq l'a comparé à Bol Bol » a lancé la star des Golden State Warriors dans des propos rapportés par Basket Session.

«Je ne sais pas dans quel laboratoire il a été créé»

Il y a quelques mois, Draymond Green avait déjà déclaré sa flamme à Victor Wembanyama. L’ailier fort de 34 militait même pour qu’il prenne le titre de Defensive Player of the Year (DPOY), qui est finalement revenu à Rudy Gobert. « Wemby doit être le défenseur de l'année car il est incroyable défensivement. La façon dont il impacte le jeu en défense, que ce soit sur le porteur du ballon ou loin du ballon, c'est un problème. [...] Tu attaques le cercle et tu vas au lay-up, puis tu vois Wemby et tu fais demi-tour ? C'est un contre. Je ne sais pas dans quel laboratoire il a été créé, mais il faut que j'aille me créer un fils dans ce laboratoire parce que ce type est incroyable » expliquait notamment le joueur des Golden State Warriors, visiblement déjà fan de Victor Wembanyama.