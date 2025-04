35M€ : La réponse cash de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il connaisse une nette baisse de ses performances ces derniers temps, Luis Henrique est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. L’Inter Milan ferait partie des prétendants du Brésilien et serait prêt à faire une première proposition à hauteur de 25M€, mais l'OM attendrait entre 30 et 35M€ pour s’en séparer.

Avec 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues à son actif, Luis Henrique réalise sa meilleure saison depuis son arrivée à l’OM à l’été 2020. Et bien qu’il connaisse une baisse de régime dernièrement, plusieurs clubs seraient intéressés à l’idée de le recruter lors du prochain mercato estival. Parmi les prétendants de l’ailier âgé de 23 ans, il y aurait notamment l’Inter Milan.

L’OM veut entre 30 et 35M€ pour Luis Henrique

Des discussions en ce sens auraient déjà eu lieu entre Medhi Benatia et son homologue Beppe Marotta, selon L’Équipe. Comme indiqué par Caught Offside, l’Inter Milan aurait proposé un contrat de cinq ans à Luis Henrique et serait prêt à faire une offre de 25M€ à l’OM, où il a prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier. Un montant qui ne serait pas encore à la hauteur des espérances des dirigeants marseillais, qui aimeraient plutôt récupérer entre 30 et 35M€.

Luis Henrique a de nombreux prétendants

Luis Henrique aurait d’autres prétendants et toujours d’après Caught Offside, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen seraient également sur la piste du Brésilien. En Angleterre, Newcastle, Nottingham Forest, Wolverhampton et Crystal Palace auraient eux aussi manifesté leur intérêt pour le joueur de l’OM.