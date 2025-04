Danse avec les stars : Le pétage de plombs d'Adil Rami !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison 14 de Danse avec les stars comptera deux champions en les personnes de Florent Manaudou et d'Adil Rami. Le champion olympique et le champion du monde se mesureront à la chanteuse Lénie sur les antennes de TF1. Avant la grande bataille, Rami et Lénie se sont retrouvés sur un live Twitch et en ont profité pour livrer une anecdote croustillante sur le champion du monde.

Une fois de plus, alors que ce fut déjà le cas pendant le prime du vendredi 11 avril sur TF1, Adil Rami a récolté la note de 39/40 du jury pour sa prestation de vendredi dernier avec Ana Riera. Résultat ? Adil Rami verra la finale de Danse avec les stars. Un parcours qu'il n'avait pas du tout imaginé lors de ses premiers pas dans l'aventure.

«Ana change des trucs le Jour J, Adil a pété un plomb»

Et pour cause, Adil Rami était si poussé par Ana Riera au début de leur collaboration qu'il n'avait pas une minute de répit. Ce qui rendait le champion du monde 2018 totalement fou. « Tu te rappelles au début, comment je pétais les plombs... J'allais manger, elle (Ana Riera) venait me parler pendant que je mangeais : 'Viens, on refait le porté' ». a confié Rami en discutant avec Lénie, finaliste de Danse avec les stars, à l'occasion d'un live Twitch. La chanteuse a d'ailleurs confirmé la version des faits d'Adil Rami. « Il n'en pouvait plus, il se cachait derrière le frigo, c'était une horreur ! Ce qui m'a fait rire, c'est, la dernière fois sur le prime, Ana change des trucs le Jour J, Adil a pété un plomb ».

«Tu me changes un petit pas, c'est mort !»

Ce genre de changements de dernière minute, ce n'est pas pour Adil Rami. L'ancien défenseur de l'OM ne répond pas favorablement à ce genre de surprises et l'a fait savoir à sa partenaire de Danse avec les stars Ana Riera et sur la plateforme Twitch pendant le live en question. « Mais moi je suis focus sur une choré, tu me changes un petit pas, c'est mort ! ».