Cherki - Lacazette : L’incroyable annonce !

La rédaction

Critiqué pour son irrégularité, Rayan Cherki est en train de faire taire les sceptiques. Auteur d’un but crucial face à Manchester United en Ligue Europa, le jeune lyonnais impressionne jusqu’à son capitaine. Alexandre Lacazette, le buteur de l’OL, n’a pas tari d’éloges et l’a même comparé à un certain… Mesut Özil.

Rayan Cherki réalise une grande saison à l’OL. Souvent critiqué pour son manque de régularité et son comportement sur le terrain, l’attaquant lyonnais a fait taire tous ses détracteurs. Il a à nouveau prouvé son importance lors du match fou entre l’OL et Manchester United en quart de finale d’Europa League, avec un but mettant Lyon devant.

«Rayan est spécial»

En conférence de presse, Alexandre Lacazette s’est confié sur Rayan Cherki et a fait l’éloge de son coéquipier :

«Déjà, dans la vie de tous les jours, Rayan est spécial et différent, il a de l'imagination... C'est ce qui fait que, sur le terrain, il imagine et il voit beaucoup de choses.»

«Avec le temps, Rayan peut rattraper Özil»

Dans des propos rapportés par L’Équipe, le buteur de l’OL a fait une comparaison très gratifiante pour Rayan Cherki :

«Il est clairement de la trempe de tous les meilleurs meneurs de jeu avec qui j'ai joué. Je mettrais peut-être Mesut Özil encore au-dessus, mais avec le temps, Rayan peut le rattraper.»