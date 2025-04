Greenwood : L’OM balance son plan secret

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM a décidé de tenter un gros pari en faisant venir Mason Greenwood. Le joueur de 23 ans a enchainé les buts en première partie de saison, mais il a quelque peu levé le pied par la suite. En conférence de presse, Roberto De Zerbi a dévoilé son plan pour que l’ancien Mancunien arrive à montrer la totalité de son potentiel.

Samedi soir, l’OM s’est imposé 5-1 face à Montpellier. Un succès que le club phocéen doit en partie à Mason Greenwood, qui a inscrit un doublé face au MHSC. Un petit évènement, car cela faisait depuis le 31 août 2024 que le joueur de 23 ans n’avait pas marqué deux buts dans un seul match avec la formation olympienne. Une réussite qui revient au meilleur moment pour l’attaquant, en plein sprint final pour une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Le père de Mason Greenwood a aidé De Zerbi

En conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a parlé de Mason Greenwood. Le coach de l’OM a notamment révélé que le père de l’attaquant l’avait aidé pour obtenir le meilleur de son joueur. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est une personne introvertie, un peu fermée, mais qui a une famille merveilleuse autour de lui, un père extraordinaire avec lequel j'ai beaucoup travaillé, il m'a beaucoup aidé à le gérer, avec l'aide aussi de Mehdi Benatia. »

De Zerbi doit parfois être dur avec Greenwood

L’OM sait qu’il dispose d’un joueur de grande qualité avec Mason Greenwood et Roberto De Zerbi doit donc trouver la bonne formule pour en faire la machine à marquer que tout Marseille espère. L’entraîneur italien doit donc cajoler son buteur, mais il doit également parfois se montrer plus dur. « C'est vrai que parfois il nous donne l'impression qu'il peut mettre trois ou quatre buts par match, et parfois aussi qu'il gâche un peu son potentiel et sa valeur. Alors comment faire pour l’aider ? Eh bien des fois en le cajolant, en prenant soin de lui et des fois aussi en étant plus dur pour qu'il poursuive sa progression. C'est l'objectif principal que j'ai avec tous mes joueurs, au-delà de tous ceux qu'on peut avoir avec le club, car si je fais progresser mes joueurs on peut atteindre les objectifs du club plus vite. »