Greenwood : L'OM va plomber Dembélé !

La rédaction

L’OM s’est largement imposé contre Montpellier (5-1) et Mason Greenwood a brillé avec un doublé. L’Anglais continue de porter l’attaque marseillaise et se rapproche dangereusement d’Ousmane Dembélé dans la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1. De Zerbi vise désormais un cap symbolique pour son joueur : les 20 buts.

L’OM affrontait un Montpellier en crise pour se relancer. Le club héraultais restait sur 10 défaites consécutives et n’a pas pu empêcher la onzième : les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 5 buts à 1. L’OM, malgré la belle prestation, a tout de même encaissé un but contre une équipe qui n’avait pas marqué depuis 8 matchs.

«Je veux qu'il atteigne les 20 buts»

Il est à l’origine de l’ouverture du score sur penalty, Mason Greenwood a inscrit un doublé face à Montpellier. Une performance qui porte le total du meilleur buteur de l’OM à 18 buts en championnat. Et son coach a un objectif très clair en tête : «Je n'ai pas voulu sortir Mason Greenwood car je veux qu'il atteigne les 20 buts.»

Greenwood peut rattraper Dembélé ?

Avec 18 réalisations, Mason Greenwood se place à seulement trois longueurs du meilleur buteur de Ligue 1 : Ousmane Dembélé. En parallèle de la course à la Ligue des champions pour l’OM, cette lutte pour le titre de meilleur buteur pourrait bien animer la fin de saison.