OM : La terrible nouvelle à 30M€...

Axel Cornic

Un premier gros coup se dessine pour le mercato marseillais, avec une vente autour des 30M€ qui fait énormément parler à l’étranger. Il s’agit de celle de Luis Henrique, qui après s’être totalement relancé avec Roberto De Zerbi pourrait quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre certaines des plus grosses écuries européennes avec l’Inter ou le Bayern Munich.

Il y a un an encore, Luis Henrique était considéré comme un énorme flop. Celui qui était surnommé comme le Mbappé brésilien lors de son arrivée à l’OM n’a jamais réussi à convaincre, ni au poste d’attaquant ni à celui d’ailier gauche. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Roberto De Zerbi !

Luis Henrique peut régaler l’OM

Le technicien italien a décidé de replacer le joueur à un poste de milieu droit qu’il ne connaissait pas jusque-là et le succès est total. Luis Henrique est en effet l’un des meilleurs éléments de l'OM cette saison et ses prestations semblent avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs à l’étranger, notamment l’Inter, le Bayern Munich et Newcastle.

Le Bayern Munich freine des deux pieds

Mais si du côté italien les choses semblent avancer à grands pas, c’est le grand froid sur le front allemand. D’après les informations de TMW, le Bayern Munich aurait momentanément mis de côté la piste Luis Henrique, préférant se pencher sur d’autres dossiers plus importants à quelques semaines du mercato. Pas vraiment une bonne nouvelle, puisque les Bavarois semblaient être les seuls à pouvoir offrir les 30 ou 35M€ réclamés par l’OM.