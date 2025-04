OM : Le vestiaire n'en peut plus, son transfert est programmé !

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, Luis Henrique est moins impliqué lors de ses sorties avec l'OM. Ce qui n'a pas échappé à ses coéquipiers. En effet, plusieurs cadres marseillais auraient dénoncé la baisse de régime de Luis Henrique en interne. Dans la foulée, la direction de l'OM aurait décidé de placer le Brésilien sur le marché des transferts.

Avec l'arrivée de Roberto De Zerbi, Luis Henrique a découvert un tout nouveau poste. Ayant mis en place un 3-4-3, le coach de l'OM a replacé le Brésilien en tant que piston droit. S'il a excellé dans ce nouveau rôle dans un premier temps, Luis Henrique a perdu de sa superbe ces dernières semaines.

OM : Des cadres ont dénoncé la baisse de régime d'Henrique

Comme l'a souligné L'Equipe, les éclairs de Luis Enrique sont plus sporadiques, ses relâchements défensifs plus fréquents et son goût du duel dans son camp apparait très peu prononcé depuis quelque temps. Conscient de la situation, le vestiaire de l'OM est passé à l'action.

OM : Luis Henrique est en vente

A en croire L'Equipe, plusieurs cadres de l'OM ont souligné la baisse de régime de Luis Henrique auprès de Roberto De Zerbi. De surcroit, des anciens ont tenté de remobiliser le Brésilien en échangeant avec lui, comme ils l'avaient fait avec Mason Greenwood. Et dans la foulée, la direction de l'OM a placé Luis Henrique sur le marché des transferts, ayant la nécessité de réaliser une ou deux belles ventes avant le 30 juin, et ce, pour rééquilibrer ses comptes.