Surprise à l'OM, Benatia annonce un «top attaquant» !

La rédaction

Arrivé cet hiver pour 22 M€, Amine Gouiri s’impose déjà comme l’un des meilleurs coups du mercato de l’OM. Auteur de 7 buts en 11 matchs, il fait l’unanimité au club. Medhi Benatia, directeur sportif olympien, n’a pas tari d’éloges à son sujet dans L’Équipe, le présentant comme un futur «top attaquant».

Après avoir déboursé 27 M€ pour s’attacher les services d’Elye Wahi, l’OM semblait avoir misé sur le mauvais cheval. Le club a toutefois réussi à retomber sur ses pattes en le revendant pour le même prix à Francfort. Une vente qui lui a permis de se concentrer sur la recherche d’un autre avant-centre durant le mercato hivernal. Le choix s’est finalement porté sur l’ancien Lyonnais Amine Gouiri. L’international algérien a rejoint l’OM pour 22 M€, en provenance de Rennes.

«On veut en faire un tueur»

Interrogé dans L’Équipe sur l’arrivée d’Amine Gouiri à l’OM, le directeur sportif marseillais, Medhi Benatia, s’est montré très élogieux envers l’attaquant olympien :

«Je crois qu'il peut être ce top attaquant et on veut en faire un tueur. On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu’il s’est passé à Rennes, de la façon dont il s’est endormi. Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé. Il y a l’ambiance du Vélodrome qu’il adore, il est aux anges quand il voit les tribunes. Et lui, c’est exactement ce qu’on veut : un pro qui arrive avant les séances, repart longtemps après, fait ses soins, tient une routine exigeante.»

Gouiri brille à l’OM

Amine Gouiri a connu une adaptation éclair au jeu de Roberto De Zerbi. L’attaquant de l’OM s’est tout de suite montré efficace, en étant décisif dès son premier match face à l’OL. Après 11 rencontres disputées sous les couleurs olympiennes, il affiche un bilan impressionnant de 7 buts et 3 passes décisives. Des statistiques qui font oublier les récents flops à son poste à Marseille.