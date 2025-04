Cyril Hanouna candidat à l’élection présidentielle, l'annonce surprise de Daniel Riolo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu dans le groupe M6 à la rentrée, Cyril Hanouna est donné candidat à la présidentielle de 2027 par l’hebdomadaire Valeurs actuelles. Un sujet évoqué par Daniel Riolo, journaliste à RMC et figure phare de l’After Foot, qui refuse de tourner au ridicule ce projet, alors que les premières propositions de l’animateur pour le pays ont filtré.

Quelques semaines après l’arrêt de son émission "Touche pas à mon poste" et attendu dans le groupe M6 à la rentrée pour de nouveaux projets, Cyril Hanouna est-il prêt à se lancer dans la course à l’Élysée ? Oui, si l’on en croit l’hebdomadaire Valeurs actuelles, qui révèle les aspirations politiques du trublion du PAF et même une parti de son programme pour 2027 dans son numéro du mercredi 30 avril, avec notamment la « création d’un Guantánamo à la française, regroupement de tous les ministères dans un super-ministère, instauration d’un salaire minimal de 2 200 ou 2 300 euros ».

« Je ne sais pas s’il se voit dans ce destin-là »

De son côté, Daniel Riolo refuse de critiquer l’éventuelle candidature de Cyril Hanouna à la présidentielle 2027, l’émission "Estelle Midi" consacrant un débat dans son émission de mardi en s’interrogeant sur le côté « génial » ou « grotesque » du projet. « Quand il le dira réellement, publiquement, je me mettrai à réfléchir sur cette question, a réagi le journaliste de RMC. Après, pour l’instant, je ne sais pas s’il se voit dans ce destin-là, je ne lui ai même pas posé la question. J’ai été surpris, j’ai cru que c’était une blague et là maintenant, vu que c’est à la une d’un hebdo, je me dis est-ce qu’il y pense vraiment ? Est-ce que c’est l’hebdo qui a fait le programme ? Car tant que lui ne le dira pas vraiment, on ne le sait pas car ce n’est pas lui qui l’a dit. »

Daniel Riolo affirme qu’une candidature de Cyril Hanouna ne serait pas « grotesque »

Si l’information venait à se confirmer, Daniel Riolo ne serait toutefois pas surpris de voir Cyril Hanouna en lice pour l’Élysée. « Notre histoire politique récente et les exemples à l’étranger ne peuvent pas nous faire dire que c’est grotesque car il y a trop d’exemples, estime l’éditorialiste de l’After Foot. Zelensky le premier qui, lui pour le coup, ressemblait beaucoup plus à un guignol, ce que n’est pas Hanouna. Il jouait de la guitare avec son sexe quand même. Aux États-Unis, on a eu l’exemple dès 1981 avec Reagan, c’était fou ce qui se disait à l’époque, que c’était ses conseillers qui géraient tout, et c’est une période que les Américains jugent plutôt glorieuse. Donc dire grotesque, c’est impossible. »

« Je me dis que je vais peut-être réfléchir pour moi après tout »

« Après en France, on a le côté crédibilité du politique, le fin lettré, l’intellectuel, sauf que cette histoire politique, très prétentieuse et arrogante qui nous est d’ailleurs pas mal reprochée à l’étranger, qu’est-ce qu’elle a donné sur les dernières années ? Un Mozart de la finance (Emmanuel Macron, NDLR) qui nous a mis dans le trou et beaucoup d’hommes politiques qui se sont succédé sans trouver de solutions à nos maux récurrents », conclut Daniel Riolo, allant même à s’interroger à propos de sa situation personnelle sur un ton ironique : « Je n’en suis pas à dire que j’ai envie qu’il se présente et que je vais le soutenir, j’en suis pas là, car finalement quand je vois sa candidature, je me dis que je vais peut-être réfléchir pour moi après tout. »