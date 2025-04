Gouiri au Real Madrid, le coup de chaud pour l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'OM a eu du flair en janvier dernier en allant chercher Amine Gouiri. Recruté pour 22M€ à Rennes, l'Algérien fait actuellement le bonheur du club phocéen, en témoigne son triplé face à Brest. Mais voilà que l'histoire aurait pu être différente. En effet, Gouiri aurait pu connaitre une trajectoire qui l'aurait alors emmené au Real Madrid.

Elye Wahi vendu à l'Eintracht Francfort en janvier dernier, l'OM s'était mis en quête d'un nouvel avant-centre. Et cette recherche a finalement amené le club phocéen du côté de Rennes avec le recrutement d'Amine Gouiri. Moyennant 22M€, l'Algérien a débarqué à Marseille. Un investissement qui porte ses fruits pour le moment puisque Gouiri en est à 7 buts et 3 passes décisives avec l'OM en 11 matchs.

Le Real Madrid voulait Gouiri

Amine Gouiri aurait toutefois aujourd'hui pu ne pas être un joueur de l'OM. En effet, sa carrière auprès pu prendre un tout autre tournant en 2020. A cette date, l'Algérien faisait le choix de quitter l'OL pour l'OGC Nice. Gouiri avait alors privilégié le temps, ce qui l'avait notamment amené à refuser une proposition du Real Madrid selon L'Equipe.

« Hyper doué »

C'est donc désormais à l'OM qu'Amine Gouiri fait parler son talent. Et au sein du club phocéen, on est actuellement heureux de pouvoir compter sur l'Algérien. « Il est hyper doué, c’est un pur geste d’attaquant. Très content pour l’équipe (...) On a beaucoup marqué. C’est dommage ce but sur coup de pied arrêté, mais dans l’ensemble, c’est très positif », confiait Adrien Rabiot après la victoire face à Brest.