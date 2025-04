Romain Ntamack, la grande nouvelle !

Axel Cornic

Déjà privé d’Antoine Dupont, gravement blessé au genou le 8 mars dernier alors qu’il disputait le 6 Nations 2025 avec le XV de France, le Stade Toulousain a également dû gérer Romain Ntamack. L’ouvreur international a été ménagé ces dernières semaines, avec son genou qui a inquiété Ugo Mola et son staff après le quart de finale de Champions Cup contre le RCT.

Il ne faudrait pas tout perdre. Engagé sur les deux tableaux en cette fin de saison, le Stade Toulousain a perdu gros avec la blessure de son meilleur joueur et capitaine, Antoine Dupont. Son absence change tout, même si Ugo Mola pourra compter sur Paul Graou ou encore la jeune pépite Simon Daroque, pour enflammer les matchs.

Inquiétude au Stade Toulousain

Mais derrière, il n’y a pas foule. Et c’est surtout la faute à des blessures avec notamment Naoto Saito qui a été touché à la cheville. Et pour ne rien arranger, la situation d'une autre star de l’effectif n’est pas rassurante. A la fin du dernier 6 Nations, Romain Ntamack avait en effet fait une sortie qui n’avait pas manqué d’effrayer le stade toulousain. « Parfois, je sens que ça bloque derrière le genou, que ça ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois le dernier match de cette saison joué, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases la prochaine » avait déclaré l’international français, auprès de L’Equipe.

Romain Ntamack de retour au meilleur moment ?

Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque depuis son retour du rassemblement du XV de France, le numéro 10 n’a disputé que deux matchs avec le Stade Toulousain. Et aucun en Top 14, avec Romain Ntamack qu’on n’a donc plus vu depuis le 13 avril dernier. Mais ça pourrait bien changer ! D’après les informations de La Dépêche, il aurait fait son retour à l’entrainement ce mardi, à seulement quelques jours d’une demi-finale de Champions Cup très attendue, face à l’UBB de Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey.