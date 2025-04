Antoine Dupont, la malédiction continue !

Pierrick Levallet

C’est l’hécatombe au Stade Toulousain. Après Antoine Dupont - gravement blessé au genou avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations - et Ange Capuozzo, c’est Blair Kinghorn qui va manquer plusieurs semaines de compétition. L’ailier, qui peut aussi jouer arrière, souffrirait d’une entorse du ligament latéral interne.

Décidément, le Stade Toulousain est maudit. En mars dernier, Antoine Dupont a été gravement blessé au genou lors du Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Dans la foulée, c’est Ange Capuozzo qui a été victime d’un coup dur. Naoto Saito a ensuite subi le même sort. Et cette semaine, c’est un autre joueur d’Ugo Mola qui va être éloigné des terrains pendant quelques semaines.

Nouveau coup dur au Stade Toulousain !

D’après les informations de RMC Sport, Blair Kinghorn sera indisponible quelques temps. L’ailier, qui peut aussi jouer arrière, a été touché au genou lors de la réception de Castres ce week-end. L’international écossais souffrirait d’une entorse du ligament latéral interne. Le joueur de 28 ans serait d’ores et déjà forfait pour la demi-finale de Champions Cup ce dimanche contre l’UBB. Blair Kinghorn serait également très incertain pour une potentielle finale, qui se jouera le 24 mai à Cardiff.

Qui pour remplacer Blair Kinghorn ?

Ugo Mola va donc devoir trouver un moyen de s’adapter à ce nouveau coup dur. Déjà diminué dans ses lignes arrières avec les absences d’Antoine Dupont et Ange Capuozzo, le Stade Toulousain aurait toutefois une solution. Matthis Lebel et Dimitri Delibes postulent pour une place de titulaire. Le premier démarrait les rencontres à ce poste l’an passé en phases finales de Champions Cup et avait inscrit un essai en finale contre Leinster. Le deuxième a impressionné ce week-end contre Castres. Ugo Mola dispose d’une profondeur de banc assez notable dans son effectif. Mais en ce moment, le Stade Toulousain est frappé par la malédiction.