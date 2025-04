Incroyable, le départ que personne n'attendait au PSG !

Axel Cornic

Arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos a fait toute sa carrière au Paris Saint-Germain et est devenu un historique du projet QSI. Pourtant, à bientôt 31 ans le défenseur central brésilien pourrait bien claquer la porte à la fin de la saison, ce qui pourrait être l’une des plus grosses surprises du mercato.

Depuis la signature de Luis Enrique, beaucoup de choses ont changé au PSG, avec un effectif totalement chamboulé. Les victimes ont été nombreuses et surtout très importantes, puisque l’entraineur espagnol et Luis Campos n’ont eu aucune pitié. Des grands noms comme Marco Verratti, Neymar ou encore Lionel Messi ont ainsi été poussés vers la sortie.

« Le club pense que Marquinhos pourrait partir cet été »

Et la prochaine victime pourrait en surprendre plus d’un ! Interrogé sur la situation de Marquinhos en cette fin de saison, Loïc Tanzi a en effet pris tout le monde de court en annonçant un possible départ lors du prochain mercato. « C’est certainement sa dernière chance de remporter la Ligue des Champions, car le club pense qu’il pourrait partir cet été » a révélé le journaliste de L’Equipe.

Pour aller où ?

On ne sait pas encore ce qui pourrait se passer, mais une chose est sûre : les options pour le Brésilien ne sont pas nombreuses. S’il reste en Europe on ne voit Marquinhos qu'en Premier League, avec le PSG qui devrait normalement réclamer une grosse indemnité pour son transfert. Mais attention à l’option Arabie Saoudite, qui pourrait sans problème séduire le club parisien ainsi que le joueur.