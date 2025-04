Départ de Mbappé : La solution miracle trouvée par le PSG !

Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain pourrait être couronnée de succès, avec une première victoire dans son histoire en Ligue des Champions. Et personne ne misait vraiment sur ça il y a un an, quand le départ de Kyian Mbappé au Real Madrid semblait précéder une dénorme catastrophe.

Un an après Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé a quitté le projet parisien, ce qui a soulevé énormément de questions. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le PSG a su rebondir, même s’il a mis un peu de temps ! Le projet mené par Luis Enrique est un grand succès, salué d’ailleurs même à l’étranger, après ses victoires face à Aston Villa et Liverpool en Ligue des Champions.

« Un vrai club qui vit comme un club normal, ce n’est plus une accumulation de stars »

Pour Vincent Moscato il n’y a pas de doutes, le départ des stars a été un grand changement su côté du PSG. « Le rapport entre l’entraineur, les supporters, les joueurs... il y a un rapport d’un vrai club. Un vrai club qui vit comme un club normal, ce n’est plus une accumulation de stars » a assuré l’animateur vedette du Super Moscato Show.

« Depuis quelques années, au PSG il n’y avait pas ça »

« On ne s’occupe que du sport et en plus, ça marche bien ! » a poursuivi Vincent Moscato, au micro de RMC Sport. « Tu vois un entraineur heureux avec son équipe, alors que depuis quelques années au PSG il n’y avait pas ça ». A voir si le succès continuera ce mardi, pour le choc face à Arsenal à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions.