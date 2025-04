Transfert à l'OM : Le coup de fil réclamé pour Kevin De Bruyne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kevin De Bruyne ne sera plus un joueur de Manchester au coup d'envoi de la saison prochaine pour la première fois depuis l'exercice 2025/2016. Une page se tourne pour l'international belge, un nouveau chapitre qui doit s'écrire du côté de l'OM dans l'esprit de la journaliste Margot Dumont. Explications.

Le 4 avril dernier, Kevin De Bruyne a publié un message sur ses réseaux sociaux afin d'annoncer son départ en fin de saison après une décennie passée à Manchester City au cours de laquelle il a tout gagné. Alternant entre blessures et performances plus mitigées qu'à son habitude, le milieu offensif belge de 33 ans va tirer sa révérence, un peu contraint par la direction des Skyblues comme affirmé au micro de Canal+ par le principal intéressé samedi après la victoire de Manchester City à Crystal Palace (5-2).

«Je le verrais bien à Marseille»

Pour ce qui est de la suite de sa carrière, Kevin De Bruyne a fait savoir qu'il aimerait trouver la destination idéale pour lui et ses proches. « La décision, c'est de trouver quelque chose qui me plaît dans le sportif et pour ma famille aussi, c'est important. On va voir ce qui se passe ». Au terme de ce sujet diffusé sur le Canal Football Club, Margot Dumont a jeté une bouteille à la mer. « Je le verrais bien à Marseille. Ce serait bien et intéressant de le voir là-bas ». Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir son collègue Bertrand Latour. « C'est toi qui le payes à la fin ? Je pense que personne ne cracherait sur De Bruyne, mais est-ce que financièrement c'est possible ? Après ils ont fait venir des joueurs dont on imaginait pas qu'ils finissent à l'OM ».

«Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin»

La journaliste de Canal+ a rebondi en affirmant que le directeur du football de l'OM qu'est Medhi Benatia a la capacité de persuasion parfaite pour mener à bien un dossier de ce style pour l'Olympique de Marseille. « C'est pour ça que je dis ça. Et puis le relationnel de (Medhi) Benatia, on sait qu'il est capable de grandes choses ». Pour conclure, Bertrand Latour a donc adressé un message clair au dirigeant du club phocéen. « Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin (ndlr De Bruyne) ». L'invitation est lancée, reste à savoir si Medhi Benatia passera à l'action.