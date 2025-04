Folie à l’OM, la recrue star inattendue ?

Axel Cornic

Voilà des années que l’Olympique de Marseille cherche son grand attaquant, mais aucun n’arrive finalement à s’inscrire sur la durée. Selon Mehdi Benatia l’heureux élu est déjà trouvé avec Amine Gouiri, mais selon vous, est-il vraiment le numéro 9 dont les Marseillais ont besoin ? C’est notre sondage du jour !

Si à Marseille on a décidé de tout changer pour Roberto De Zerbi, le résultat est loin d’être parfait. Cette saison nous a montré qu’il existe encore des énormes lacunes dans l’effectif de l’OM et c’est notamment le cas en attaque. D’ailleurs, le fiasco d’Elye Wahi en est le parfait exemple. Mais on pourrait déjà avoir trouvé le joueur parfait...

« Amine Gouiri peut être ce top attaquant »

Dans les colonnes de L’Equipe, on a en effet vu un Mehdi Benatia extrêmement élogieux envers Amine Gouiri, en très bonne forme actuellement. « Je crois qu'il peut être ce top attaquant et on veut en faire un tueur » a expliqué le directeur du football de l’OM. « On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu'il s'est passé à Rennes, de la façon dont il s'est endormi. Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé ».

Un grand nom de Ligue 1, un ancien protégé de De Zerbi...

Mais le joueur arrivé du Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal est loin d’être la seule option ! Certains verraient en effet l’OM miser plutôt sur un Jean-Philippe Mateta qui cette saison, totalise 17 buts et 4 passes décisives avec Crystal Palace. D’autres parlent d’un Jonathan David qui dans seulement quelques semaines sera libre de tout contrat et pourrait bien être une occasion en or. Ou alors, la solution pourrait venir d’une vieille connaissance de Roberto De Zerbi avec Evan Ferguson, jeune prodige de Brighton déjà annoncé comme le nouveau prodige du football irlandais.

Alors, selon vous sur qui devrait miser l’OM ?