Crise à l'OM : L'annonce inquiétante en direct...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM disputait un match très important dans la perspective d'un podium final en Ligue 1 synonyme de qualification pour la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont lourdement inclinés à Monaco (3-0) qui reprend la deuxième place du classement. Une nouvelle débâcle à l'extérieur qui n'augure rien de bon pour la fin de la saison. Un coupable a été désigné...

Après un exercice 2023-2024 très compliqué, l'OM avait pour ambition d'afficher un visage complètement différent cette saison. Le club de la cité phocéenne réussit une bonne saison mais la dynamique actuelle dit le contraire. Pour David Douillet, le responsable de cette mauvaise passe est Roberto De Zerbi principalement. L'entraîneur italien devra prouver qu'il est capable de mener son équipe vers le podium.

L'OM coule encore à Monaco

En s'inclinant face à un adversaire direct pour le classement, l'OM a réalisé une très mauvaise opération samedi. Le club n'a plus que deux points d'avance sur le LOSC et Strasbourg alors que d'autres équipes comme Nice et Lyon pourraient se montrer menaçantes. A Marseille, la gestion de Roberto De Zerbi commence à être sérieusement critiquée. « Il n'a pas de solutions. Il a renforcé l'entraînement, il les a mis sans doute dans le rouge. Puis le scénario, il se passe bien en première mi-temps et après le château de cartes s'écroule. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de leader. La dynamique est négative, la spirale descendante » débute David Douillet dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« Je suis très inquiet »

Solidement attaché à la place de dauphin du PSG pendant une grande partie de la saison, l'OM a vu l'écart se réduire avec ses principaux concurrents ces dernières semaines. Certains s'attendent à une terrible désillusion. « Pour moi, dans ce qui a été dit après le match, dans ce qui a été vu pendant le match, il n'y a rien qui puisse prétendre à ce que l'OM touche le fond de la piscine et essaie de remonter à la surface. Le problème majeur pour moi, c'est De Zerbi. Est-ce qu'il a la capacité de renverser la vapeur ? Au regard de ce qu'il dit, je suis très inquiet » poursuit David Douillet.