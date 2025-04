OM : Le successeur de Longoria annoncé en direct ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est en pleine crise. Battu lourdement par l'AS Monaco ce samedi (3-0), le club marseillais reste en course pour une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Mais pour l'homme d'affaires Michel Moulin, l'OM doit se restructurer en confiant notamment plus de prérogatives à Medhi Benatia, l'actuel directeur sportif.

Tout avait pourtant si bien commencé. Dans le sillage de Roberto de Zerbi, l’OM avait réalisé un début de saison canon. A tel point que certains se sont demandés si le club marseillais pouvait rivaliser avec le PSG. Mais la suite a montré de graves défaillances, notamment défensives. Des lacunes mises en lumière, ce samedi, face à Monaco.

« L’OM est complètement déstabilisé »

Avant cette rencontre, Michel Moulin avait déjà tiré la sonnette d’alarme. « L’OM est complètement déstabilisé. On a un président, Pablo Longoria, qui est trop jeune, ce n’est pas un vrai patron » avait déclaré l’ancien conseiller sportif du PSG sur Sud Radio.

Benatia est interpellé

Selon lui, l’OM a tout intérêt à donner plus de responsabilités à Medhi Benatia. « On a un gars Benatia, qui a les réseaux et qui a été un très bon joueur. C’est le seul qui a du charisme, du courage, il est malin. Pourquoi on ne donne pas à un moment donné le pouvoir à ce garçon ? » a confié Michel Moulin