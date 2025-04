Mbappé, la catastrophe à 650M€ !

Pierrick Levallet

Les quarts de finale de la Ligue des champions ont viré au cauchemar pour le Real Madrid. Le club madrilène n’a pas réussi à renverser la vapeur ce mercredi soir, et s’est donc retrouvé éliminé de la compétition. Kylian Mbappé et les autres stars n’ont rien pu faire pour empêcher une telle catastrophe de se produire.

Battu 3-0 à l’aller, le Real Madrid croyait pouvoir renverser la vapeur contre Arsenal ce mercredi soir. Mais finalement, les Gunners ont tenu bon. Les Merengue se sont une nouvelle fois inclinés (1-2). Une défaite synonyme d’élimination de la Ligue des champions dès les quarts de finale (1-5 aux scores cumulés).

Fiasco pour Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham

Le Real Madrid misait sur ses 4 Fantastiques pour inverser la tendance. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham étaient particulièrement attendus. Mais comme le rapporte AS, ils n’ont rien pu faire pour éviter le fiasco. À eux-quatre, ils n’ont tiré que cinq fois au but lors de la double confrontation. Leur valeur marchande s’élève à 650M€, et ils n’ont pas réussi à sauver le Real Madrid.

Le Real Madrid en route vers une saison blanche ?

La Casa Blanca pourrait d’ailleurs terminer la saison sans remporter le moindre trophée. Éliminé de la Ligue des champions, battu par le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid doit encore affronter le Barça en finale de la Coupe du Roi et compte 4 points de retard sur le club catalan en Liga. La première saison de Kylian Mbappé chez les Merengue est en train de virer au fiasco.