Kylian Mbappé, le clash après avoir pété les plombs !

Certains s'attendaient à une lourde sanction contre Kylian Mbappé, cela ne sera finalement pas le cas. En effet, après son vilain geste contre Alavès, le joueur du Real Madrid n'a été sanctionné que d'un match de suspension. De quoi mettre en colère les dirigeants du FC Barcelone, à commencer par Rafael Yuste, qui n'a pas manqué de lâcher une violente attaque.

La sanction est tombée et Kylian Mbappé n'a finalement écopé que d'un match de suspension. Exclu face à Alavès, le joueur du Real Madrid s'était rendu coupable d'une très vilaine semelle. Une carton rouge qui aurait alors pu coûter cher à Mbappé, mais heuresement pour lui, ça finalement pas été le cas...

« Les nôtres sont des joueurs propres »

Vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste a réagi à la sanction infligée à Kylian Mbappé. Criant au scandale, parlant même d'une « honte », il s'est ensuite laissé aller à un violent tacle, lâchant pour RAC1 : « Si cela était arrivé à l'un de nos joueurs, ce qui ne sera pas le cas car les nôtres sont des joueurs propres, je ne sais pas ce qui serait arrivé ».

Mbappé sera là face à Barcelone

Et si le FC Barcelone est aussi en colère que ça à cause de la sanction de Kylian Mbappé, c'est parce que le Français pourra bel et bien être là pour la finale de Coupe du Roi entre le club catalan et le Real Madrid. Alors que Mbappé va donc manquer le match face à Bilbao, il pourra jouer face au Barça, ce qui n'aurait pas été le cas avec 3 matchs de suspension.