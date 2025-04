Le PSG a choisi son gardien pour la saison prochaine ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma ne cesse de gagner des points. Entre son récital lors de la séance de tirs au but face à Liverpool et sa prestation magistrale face à Aston Villa ce mardi soir, le portier italien du PSG marque les esprits, à un moment où son avenir est discuté en interne.

Le PSG peut encore remercier Gianluigi Donnarumma. Si le club parisien est encore en vie dans cette Ligue des champions, c’est grâce à son portier italien, auteur de plusieurs arrêts de grande classe ce mardi soir (3-1). Depuis quelques semaines, l’ancien gardien du Milan AC affiche un esprit combatif. De quoi faire douter les dirigeants du PSG, qui avaient mis sa prolongation en stand-by.

Donnarumma parvient à convaincre ses dirigeants

Selon les informations de RMC Sport, les dernières sorties de Donnarumma ont agréablement surpris en interne. Aujourd’hui, son avenir semble totalement relancé et la tendance serait à une prolongation de contrat. Interrogé sur le futur de son coéquipier après la rencontre face à Aston Villa, Achraf Hakimi n’avait pas hésité à prendre position.

Le vestiaire du PSG valide sa signature

« On sait que c’est l’un des meilleurs gardiens du monde, on est heureux qu’il soit au PSG et on souhaite qu’il reste avec nous le plus longtemps possible. Il a énormément aidé l’équipe » avait confié le joueur marocain. Le vestiaire du PSG n’est pas le seul à partager ce sentiment.