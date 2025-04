PSG - Mbappé : Son grand retour le fait trembler

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié dans la souffrance pour les demi-finales de Ligue des Champions, en battant Aston Villa. Mais on ne connait pas encore son prochain adversaire ! Et si Arsenal a pris une sacrée option, le Real Madrid pourrait bien renverser la tendance ce mercredi soir, avec des possibles retrouvailles avec Kylian Mbappé qui s’annoncent incroyables.

Qui va affronter le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions ? Alors que les Parisiens ont bien failli ne jamais voir le dernier carré européen, on se demande désormais qui va pouvoir se mettre en travers de leur route vers la finale, voir le premier titre de leur histoire. Et il y a du très lourd, puisque ce sera soit Arsenal... soit l’ogre du Real Madrid.

Quel adversaire pour le PSG ?

Le passif entre Paris et Madrid est lourd, mais évidemment tout le monde ne pense qu’à une seule chose : le retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes. L’ancienne star du PSG est en effet partie en mauvais termes la saison dernière et a rejoint le Real Madrid, avec certains qui craignent de le voir se venger sur la plus belle scène du football. D’autres pensent au contraire qu’un tel scénario pourrait plutôt nuire au spectacle...

« Je n'ai pas envie que ce soit PSG-Real en demi-finale »

C’est le cas de Christophe Dugarry, qui a clairement exprimé son point de vue ce mercredi, sur RMC Sport. « Je n'ai pas envie que ce soit PSG-Real en demi-finale. D'abord parce que je n'ai pas envie qu'on parle plus d'Mbappé que du match lui-même » a expliqué l’ancien de l’OM, dans Rothen s’enflamme. « Le divorce est encore frais, je pense qu’il y a encore beaucoup de colère, trop de haine ou trop de vengeance aussi. Ils sont encore en conflit, avec une procédure... je n’ai pas envie de voir ça ».