La prochaine signature du PSG annoncée en direct ?

Luis Campos rempilera-t-il au PSG ? Présent à Birmingham ce mardi soir avec la délégation parisienne, le conseiller sportif du club n'a toujours pas donné son accord. Ce qui ne l'empêche pas de travailler sur le prochain mercato. Pour Jérôme Rothen, le travail fourni en coulisses par le Portugais trahit sa volonté de prolonger.

Le trio va-t-il imploser ? Si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique seront de la partie la saison prochaine, le doute subsiste pour Luis Campos, dont le contrat prend fin en juin prochain. Une première proposition transmise par le PSG a été refusée par le Portugais pour des raisons qui demeurent obscures. Pour Jérôme Rothen, il est possible que ce contrat n’ait pas été à la hauteur des attentes de Campos.

Campos joue la montre

« Ce qui est sûr, c’est que quand Luis est arrivé au club, il a bien été traité. Là où j’ai un petit doute sur les termes du contrat, c’est que la proposition est arrivée très vite, en septembre, en même temps que Luis Enrique. L’entraîneur a dit oui tout de suite, Campos ne l’a pas accepté. Ce n’est pas normal qu’il y ait pas d’accord. Ça veut dire qu’il y a une vraie réflexion avec Nasser Al-Khelaïfi » a confié l’ancien joueur du PSG sur RMC.

Retournement de situation dans ce dossier

Mais depuis, la situation du club a changé. Le PSG est dans une bonne période, ce qui donne un certain crédit à son travail. « Quand ils lui ont fait cette proposition, je pense qu’il n’était pas dans sa meilleure forme, on lui parlait des transferts Kolo Muani et d’autres. On lui a mis ses échecs sur le devant de la scène (…) Aujourd’hui quand tu parles avec certaines personnes du club, le discours a totalement changé. Le président estime que la réussite du club est Luis Enrique, mais surtout aussi le bon travail de Campos. Donc je me demande pourquoi ça traîne » a déclaré Rothen. Mais certains indices laissent à penser que Campos pourrait donner son accord au PSG très prochainement : « Ce que je sais, c’est qu’il travaille déjà sur le recrutement la saison prochaine. Il était dans une ville dans le sud. Donc j’imagine qu’il a beaucoup d’espoir de prolonger ».