PSG - Luis Enrique : Nouvelle polémique inattendue !

Visiblement très déçu par l'élimination de son équipe par le PSG mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Unai Emery s'est montré particulièrement froid dans sa poignée de main avec Luis Enrique au coup de sifflet final. Et Pierre Ménès s'interroge sur cette polémique entre les deux coachs espagnols.

Y a-t-il un malaise dont on ne soupçonnait pas l'existence entre Luis Enrique et Unai Emery ? L'entraîneur espagnol du PSG et son homologue d'Aston Villa ont pourtant fait preuve d'un respect mutuel durant en abordant ce quart de finale de Ligue des Champions, mais une scène a interpellé les observateurs mardi soir au terme du match et de la qualification in-extremis du PSG en Angleterre : Unai Emery s'est montré extrêmement froid envers Enrique au moment de lui serrer un main. Et la malaise semblait palpable.

« Tu peux avoir un peu de fair-play »

Pierre Ménès l'a d'ailleurs immédiatement constaté dans son analyse d'après-match : « Je ne suis pas fan de la poignée de main d’Emery avec Luis Enrique. Ce sont quand même deux compatriotes. Quand tu es entraîneur, tu peux avoir un peu de fair-play à la fin, même si évidemment la déception est forte », a-t-il lâché sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Une poignée de main aussi glaciale »

« Je peux comprendre la déception, mais j’ai un peu de mal à comprendre une poignée de main aussi glaciale. À moins qu’il y ait un contentieux que j’ignore entre les deux… », poursuit Pierre Ménès sur cette polémique assez inattendue.