PSG : Luis Enrique de retour en Espagne, l'annonce en direct !

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Dans le dernier carré de la C1, le club de la capitale se frottera au Real Madrid ou à Arsenal, qui s'affrontent ce mercredi. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Luis Enrique s'est prononcé sur son potentiel retour en Espagne.

Grâce à sa victoire contre Liverpool, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Opposé à Aston Villa, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté sa double opposition contre le club anglais.

Ligue des Champions : Luis Enrique va retrouver le Real Madrid ?

Après sa victoire 3-1 au Parc des Princes mercredi dernier, le PSG s'est incliné 3-2 au Villa Park contre Aston Villa ce mardi soir. Ainsi, le club de la capitale a composté son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions. En demi finale de la C1, le PSG sera opposé au Real Madrid ou à Arsenal, qui se retrouvent au Santiago Bernabeu ce mercredi soir après une victoire anglaise à l'Emirates Stadium (3-0).

«Je n’ai pas d’adversaire préféré»

Présent en conférence de presse d'après-match ce mardi soir, Luis Enrique a affirmé qu'il était prêt à affronter n'importe quelle équipe dans le dernier carré de la Ligue des Champions. « Le Real Madrid ou Arsenal ? Je n’ai pas d’adversaire préféré. Je vais profiter du match, avec une petite bière. Demain (mercredi), je me préparerai un dîner et regarderai le match Real Madrid-Arsenal en toute tranquillité. Ce sera particulier, quoi qu’il arrive, avec un club anglais ou espagnol », a déclaré le coach du PSG. Si le Real Madrid renverse Arsenal ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, Luis Enrique aura une occasion de revenir en Espagne. Le natif de Gijón ayant joué à la Maison-Blanche (1991-1996) et au FC Barcelone (1996-2004), avant d'être sur le banc du Barça (2014-2017) et de la Roja (2018-2022). Pour rappel, le PSG sera en déplacement en demi-finale aller de la Ligue des Champions (29 ou 30 avril), avant de recevoir son prochain adversaire au Parc des Princes (6 ou 7 mai).