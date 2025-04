Mbappé : La raison de son craquage dévoilée en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche dernier, lors de la victoire du Real Madrid face à Alavés (0-1), Kylian Mbappé a été expulsé, pour une vilaine semelle sur le tibia d’Antonio Blanco. Un fait assez rare, car c’est seulement la quatrième fois de sa carrière que le Français écope d’un carton rouge. Selon Christophe Lollichon, plusieurs raisons peuvent expliquer son mauvais geste, que ce soit la situation de Caen, qui se rapproche d’une relégation en National, ou la réussite du PSG depuis son départ.

Un geste auquel Kylian Mbappé ne nous a pas habitués. Alors que le Real Madrid menait au score dimanche sur la pelouse d’Alavés, Kylian Mbappé a craqué et s’est rendu coupable d’un très vilain geste, avec une semelle sur le tibia d’Antonio Blanco, qui lui a valu un carton rouge. « Les nombreuses petites fautes qu'il a subies l'ont poussé à réagir de cette manière, qui n'est pas la bonne, je ne la justifie pas, mais c'est ce qui s'est passé », a tenté d'expliquer Davide Ancelotti, mais pour Christophe Lollichon, il y a peut-être d’autres explications.

« Il y a plein de choses dans la tête d’un joueur qui peuvent rendre les choses compliquées »

« Est-ce qu’il craque parce qu’il sent que les choses lui échappent avec le Real Madrid ? Mais, il y a plein de choses qui lui échappent ! Le Stade Malherbe de Caen va peut-être descendre, je ne dis pas que c’est la première chose qui explique cela, mais cela s’ajoute aux histoires dont on ne va pas reparler. Il n’est pas décisif comme il l’espérait, et puis il voit le PSG réussir des choses qu’ils n’ont pas fait quand il y était. Vous savez, il y a plein de choses dans la tête d’un joueur qui peuvent rendre les choses compliquées », a déclaré Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea et désormais en poste à Dunkerque, dans l’émission Jour de Foot sur Canal+.

Mbappé suspendu un match

Comme l’a expliqué Antonio Blanco, Kylian Mbappé s’est rapidement excusé auprès de lui après son geste : « C'était un tacle violent. J'ai parlé à Kylian, il s'est excusé, et il n'y a aucun problème. Ce sont des actes qui peuvent arriver dans le football. » Ce mardi, la commission de discipline de la Fédération espagnole a rendu son verdict en ce qui concerne la suspension de l’attaquant du Real Madrid. Kylian Mbappé a été sanctionné d’un match de suspension, et manquera donc seulement la réception de l’Athletic Bilbao dimanche prochain.