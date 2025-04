«C’était trop facile», la sortie qui va faire enrager l’OM !

Axel Cornic

Remontés à la deuxième place après leur victoire sur le TFC (3-2), les joueurs de l’Olympique de Marseille sont tombés de haut ce samedi, avec une large défaite face à l’AS Monaco (3-0). Et le pire, c’est que dans la Principauté on ne semble même pas satisfait d’une prestation pourtant bien meilleure que celles de Marseillais beaucoup trop brouillons.

Il y a seulement quelques mois, on pensait que l’OM allait pouvoir tranquillement confirmer la deuxième place de Ligue 1 et la qualification directe en Ligue des Champions. C’était sans compter sur une fin d’hiver cauchemardesque, avec un printemps qui n’a d’ailleurs pas relancé les Marseillais. Et le pire s’est produit ce samedi, avec une défaite face à l’AS Monaco, rival direct dans la course à l’Europe.

« Marseille, à mon avis, a très bien joué »

Pourtant, lors de la conférence de presse d’après-match on a assisté à une sortie assez étonnante de la part d’Adi Hütter. « Trois choses m'ont vraiment déplu. La première, c'est qu'on a beaucoup couru derrière le ballon. Marseille, à mon avis, a très bien joué. Nous n'avons pas réussi à mettre Højbjerg sous contrôle. Pour moi, c'est une sorte de quarterback. Et aussi Greenwood, qui a eu trop d'espaces » a déclaré le coach de l’AS Monaco, alors même que Mason Greenwood est l’un des joueurs de l’OM les plus critiqués au lendemain de cette défaite.

« On défendait bien, mais on n'était pas une grande menace pour eux »

« Nous n'avons pas été assez agressifs. Notre idée était de venir jouer derrière leur ligne défensive, parce qu'ils jouaient haut. Mais nous l'avons fait au mauvais moment » a poursuivi Hütter. « Après avoir récupéré le ballon, après deux ou trois passes, on le perdait. C'était trop facile. On défendait bien, mais on n'était pas une grande menace pour eux. En deuxième mi-temps, on a été plus dominateurs, plus agressifs, on les a mis en grande difficulté, on les a poussés à la faute et on a contrôlé la rencontre ».